بالفيديو.. سائح يوثق انتحار شخص من اعلى ملوية سامراء

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لحظة انتحار شخص من اعلى ملوية سامراء.
فعندما كان يقوم احد السياح بتصوير الملوية، اقدم شخص على الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى الملوية ما ادى الى وفاته على الفور.
ولم تعرف اسباب اقدام هذا الشخص على الانتحار، الا ان قوة امنية طوقت الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي.
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
ولم تعرف اسباب اقدام هذا الشخص على الانتحار، الا ان قوة امنية طوقت الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي.
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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