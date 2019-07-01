ارتفاع اسعار النفط بعد الاتفاق على تمديد خفض الانتاج

ارتفعت اسعار النفط، الاثنين، بعد ان اتفقت منظمة اوبك وحلفاءها من خارجها على تمديد خفض الانتاج لتسعة اشهر قادمة.
ويعني التمديد لمدة تسعة أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس آذار 2020. كما أن موافقة روسيا تعني أن اجتماع أوبك+ قد يكون سلسا إذ اقرت إيران أيضا هذا الإجراء.
وفي الساعة 10 صباحا بتوقيت بغداد ارتفعت اسعار الخام القياسي برنت الى 66.47 بارتفاع بلغ 1.73 او ما يعادل 2.67%.
وارتفعت اسعار الخام الامريكي 1.51 دولار او ما يعادل 2.62% الى 60 دولار.
وفي الوقت الذي تضغط منظمة اوبك بتخفيض الانتاج لرفع اسعار النفط بما يخدم المنتجين تتعرض أسعار النفط من جهة ثانية لضغط من جديد بسبب زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
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