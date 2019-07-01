بالفيديو: ما هي أبرز الحلول للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات؟

عدم وجود الحلول الكفيلة بالحد من ظاهرة الغش وتسريب الاسئلة خلال فترة الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية، دعا وزارة التربية للاستعانة بالاتصالات مرة اخرى لقطع خدمة الانترنت الامر الذي اثار حفيظة المواطنين. وأشاروا الى ان قرار القطع يتسبب بمشاكل اقتصادية ويؤدي لخسارة آلاف الدولارات يوميا.



وتحاول وزارة التربية السيطرة على حالات الغش التي يلجأ اليها بعض الطلبة باستخدام الهواتف النقالة المهربة والأجهزة المتصلة بالإنترنت في قاعات الامتحانات، داعية مسؤولي المنافذ الحدودية للسيطرة على ظاهرة تهريب الاجهزة التي تستخدم في الغش. استخدام التقنيات الحديثة، بحسب مواطنين ابرز الحلول التي من المفترض ان تعمل بها الوزارة للحد من ظاهرة الغش، من بينها اجهزة التشويش على الهواتف النقالة، موضحين ان قطع الانترنت يعد عقوبة بحق المواطنين جميعاوتحاول وزارة التربية السيطرة على حالات الغش التي يلجأ اليها بعض الطلبة باستخدام الهواتف النقالة المهربة والأجهزة المتصلة بالإنترنت في قاعات الامتحانات، داعية مسؤولي المنافذ الحدودية للسيطرة على ظاهرة تهريب الاجهزة التي تستخدم في الغش. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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