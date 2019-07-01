الزراعة تقارن بين اسعار وجودة البيض العراقي والايراني

وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حسين الموسوي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن صندوق البيض المحلي العراقي الأحمر زنة ٢٤ كغم بسعر ٥٠٠٠٠ الف دينار ويصل سعر الصندوق زنة ٢٧ كغم الى ٥٤٠٠٠ ألف دينار، بينما سعر البيض الإيراني المستورد وبنوعيات وطرق خزن غير سليمة يصل إلى٤٠ الف دينار والذي يدخل بطرق غير رسمية والوزارة غير مسؤولة عنها ".واضاف الموسوي ان "البيض المحلي يتم إنتاجه وتسويقه وفقا للمواصفات المعتمدة عالميا"، مؤكدا أن "وزارة الزراعة تدعم المربين بنوعيات جيدة من الأعلاف والعلاجات البيطرية، فضلا عن تنفيذ زيارات ولقاءات دورية مع المربين لارشادهم الى طرق التربية الحديثة".

ولفت الى ان "العراق يتميز بكونه أقل البلدان تأثرا بالأمراض الوبائية مثل انفلونزا الطيور والنيوكاسل وغيرها الموجودة في دول الجوار، فضلا عن الابتعاد عن المواد المسرطنة والضارة للانسان".



واكد الموسوي ان "المنتج المحلي هو أكثر أماناً للمستهلك"، مضوحا أن "طرحه في الأسواق يتم بأسعار مناسبة بهدف عدم أثقال كاهل المواطن وتحقيق الجدوى الاقتصادية لأصحاب مشاريع الدواجن".

يذكر ان الاسواق المحلية شهدت خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا باسعار البيض وصل الى 60 الف دينار للصندوق الواحد قبل ان يتم تخفيضه بقرار من الجمعية العامة لمربي الدواجن .