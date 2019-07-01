الزراعة تقارن بين اسعار وجودة البيض العراقي والايراني

اكدت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، جودة وسلامة المنتج المحلي وسعره المناسب للمستهلك قياسا مع "المستورد الايراني"، مشيرة الى أن الاخير يتم إنتاجه بطرق رديئة وغير صحية.
واضاف الموسوي ان "البيض المحلي يتم إنتاجه وتسويقه وفقا للمواصفات المعتمدة عالميا"، مؤكدا أن "وزارة الزراعة تدعم المربين بنوعيات جيدة من الأعلاف والعلاجات البيطرية، فضلا عن تنفيذ زيارات ولقاءات دورية مع المربين لارشادهم الى طرق التربية الحديثة".
ولفت الى ان "العراق يتميز بكونه أقل البلدان تأثرا بالأمراض الوبائية مثل انفلونزا الطيور والنيوكاسل وغيرها الموجودة في دول الجوار، فضلا عن الابتعاد عن المواد المسرطنة والضارة للانسان".
واكد الموسوي ان "المنتج المحلي هو أكثر أماناً للمستهلك"، مضوحا أن "طرحه في الأسواق يتم بأسعار مناسبة بهدف عدم أثقال كاهل المواطن وتحقيق الجدوى الاقتصادية لأصحاب مشاريع الدواجن".
يذكر ان الاسواق المحلية شهدت خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا باسعار البيض وصل الى 60 الف دينار للصندوق الواحد قبل ان يتم تخفيضه بقرار من الجمعية العامة لمربي الدواجن .
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