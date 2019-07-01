مقتل 3 من طالبان خططوا لاستهداف قوات الأمن في باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، بمقتل 3 مسلحين من عناصر حركة طالبان، خططوا لشن هجمات ضد قوات الأمن.
وقالت إدارة مكافحة الإرهاب، في بيان لها، إن أفرادها داهموا مخبأ لعناصر طالبان، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار في مدينة جوجرات بإقليم البنجاب، شرقي البلاد.
وأضاف البيان أن عناصر طالبان قُتلوا عندما تجمعوا بالقرب من طريق رئيسي، في مدينة جوجرات، للتخطيط لشن هجمات على قوات الأمن.
وأشارت إلى أن القتلى كانوا على صلة بالهجوم بالقنابل الذي وقع عام 2007 على حافلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وقتل فيه عدة أشخاص.
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