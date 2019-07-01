شكرا لقرائتكم ظريف: على أميركا احترام إيران إذا أرادت التفاوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، إن بلاده لن تخضع أبداً للضغوط الأميركية، وإن على واشنطن إبداء الاحترام لطهران إذا أرادت إجراء محادثات معها.

وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في بث مباشر: "لن تخضع إيران أبداً لضغوط الولايات المتحدة. على أميركا محاولة احترام إيران.. إذا أرادوا الحديث مع إيران فعليهم إبداء الاحترام".

وتصاعدت التوترات بشدة بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المالية عنها.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى محادثات مع النظام الحاكم بإيران "دون شروط مسبقة". واستبعدت طهران ذلك قائلة إن على ترمب العودة إلى الاتفاق إذا كان يريد التفاوض معها.