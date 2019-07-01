ابو سعيد: ما حصل بالجبل يتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان

أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أنها تلقّت تقريراً في الأمس من مكتب المفوّض للشرق الوسط السفير هيثم ابو سعيد عن الأحداث التي حصلت في جبل لبنان، مشيرة الى ان "الإضطرابات التي وقعت وأدت إلى مقتل إثنين وجرح عدد من الأشخاص ، تتعارض والشرعة الدولية لحقوق الانسان وتحديداً في الفقرات بموجب المادة رقم 19 من الإعلان العالمي ويعترف به القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي جاء نصها في المادة 19 من العهد الدولي".
وأكد أبو سعيد على "وجوب إلتزام كل الافرقاء مضمون الشرعة وموادها وضرورة تسلم السلطات الأمنية والعسكرية زمام الأمور المتعلقة بالأمن المجتمعي والحفاظ على التعددية الفكرية والدينية في لبنان".
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