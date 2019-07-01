أفيوني: للتعالي على كل الاعتبارات وحماية استقرار ووحدة الجبل

دعا وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، "القيادات والعقلاء في كل ​لبنان​ التعالي على كل الاعتبارات لحماية استقرار ووحدة الجبل"، مشددا على أن "الوضع لا يتحمل الفتنة او التشنج والناس تريد منا حلولا لمشاكلها والبلد بحاجة الى التهدئة"، مضيفا: "رحم الله الذين سقطوا ضحايا بالأمس وكل التعازي الى عائلاتهم وحمى الله الجبل ولبنان".

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