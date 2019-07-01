بلدية حارة حريك تزيل المخالفات عن الاملاك العامة والخاصة

نفذت مفرزة الشرطة في ​بلدية حارة حريك​ بمؤازرة من جهاز الشرطة في ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ حملة لازالة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة والخاصة في شوارع البلدة، وصادرت 30 عائق بلاستيكي وحديدي واعلان، ازالة 6 عربات متنقلة لبيع الخضار، ازالة مولد كهربائي وعدد من البضائع عن الارصفة المخصصة للمشاة، كما جرى توجيه انذار لاحد معارض الدرجات لازالة منتجاته عن الارصفة، مع الصاق 50 انذار على السيارات المركونة على جوانب الطرقات مع حجز 20 منها.

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