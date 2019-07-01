عبد الله: ندعو الى التهدئة بعيدا عن لغة التخوين التي شهدناها امس

أعلن النائب ​بلال عبد الله​ في حديث اذاعي، "اننا نترك الامر للقضاء و​الاجهزة الامنية​، بالنسبة لحادثة كفرمتى"، داعياً "الى التهدئة بعيدا عن لغة التخوين التي شهدناها امس" وشدّد عبد الله "على ان هذا الموضوع بالنسبة لنا خارج اطار التصعيد والتهويل".

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