الأمن العام يعلن توقيف عدد من الاشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان ان الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20/06/2019 لغاية 24/06/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي : - اربعة اشخاص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية . - ثلاثة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية والقيام باعمال السمسرة والاحتيال. Advertisements - شخصان بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهما . - شخص واحد بجرم ممارسة اعمال ​الدعارة​ . بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص .

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