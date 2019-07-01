صحناوي: لن ننجر الى التصعيد كما يريد البعض فلبنان القوي كان ولا يزال اكبر من اي منّا

وجه عضو تكتل "​لبنان​ اولا" النائب ​نقولا صحناوي​ "التعازي لاهالي الشهداء الذين سقطوا بالامس"، اضاف في تصريح له على وقائع التواصل الاجتماعي "رجاؤنا ان يكون استشهادهم رادعاً لمشروع الفتنة الذي يفتك بوطننا لبنان، لن ننجر الى التصعيد كما يريد البعض في الداخل والخارج، ف​لبنان القوي​ كان ولا يزال اكبر من اي منّا".

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