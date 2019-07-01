سقوط صاروخ بالجزء التركي من قبرص يرجح انه صاروخ سوري مضاد للطيران

اوضح وزير خارجية شمال قبرص قدرت أوزارساي إن جسما طائرا مجهولا ربما كان ​صاروخ​ا تحطم شمالي العاصمة القبرصية نيقوسيا، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، لكن لم يؤد لإصابة أحد على الأرض.

واشار في تصريح له، انه "طبقا للمعلومات التى تلقيتها من مصادرنا العسكرية فإن سبب الحادث الذى وقعت الليلة، لم تكن ​طائرة​ هليكوبتر أو إحدى مركباتنا المشابهة، جنودنا وشرطتنا وفرق الإطفاء يقومون بعمليات فحص في الموقع".

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ولفت الى إن النتائج المبدئية تشير إلى أن هذا الجسم الذى سبب الانفجار إما طائرة تحمل ​متفجرات​ أو متفجرات مباشرة (صاروخ)، الكتابة والعلامات الموجودة على الحطام ستسمح لنا بمعرفة ما حدث على وجه الدقة قريبا.

بدورها، اشارت ​القناة 13​ الاسرائيلية نقلا عن ​تقارير​ قبرصية الى ان "صاروخ سوري مضاد على ما يبدو من طراز "SA5" أطلق الليلة من أثناء "الهجوم" في ​سوريا​ وسقط في الجزء التركي من جزيرة قبرص.

وفي السياق، لفت المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد الى انه "لم يتم تفعيل نظام "S-300" الليلة في سوريا خلال الهجوم، يبدو أن الصاروخ الذي سقط في الجزء التركي من قبرص هو "SA-5".