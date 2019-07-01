أصحاب الشاحنات والمقالع والكسارات قطعوا طريق رياق بعلبك الدولية

نفذ أصحاب ​الشاحنات​ و​المقالع والكسارات​ و​عمال البناء​ اعتصاما على طريق رياق- ​بعلبك​ الدولي احتجاجا على توقف أعمالهم بعد القرارات التي وصفوها بالمجحفة بحقهم.

ورفع المحتجون الذين قطعوا الطريق الدولية لبعض الوقت في منطقة دورس شعارات: "نريد الشفقة ولا نريد المشنقة"، "احذروا غضب الفقراء" ، "العمل حق لنا" ، "العمل في المقالع والكسارات فرض علينا وسلب منا".

وتلا باسم المحتجين والمعتصمين خالد شقير بيانا رأى فيه ان المنطقة محرومة حتى من الحرمان، داعيا الى توسيع المخطط التوجيهي والمساواة بين الناس، وهدّد المعتصمون بتصعيد التحركات في حال لم تستجب مطالبهم.