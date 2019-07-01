ظريف: إيران لن تخضع للضغوط الأميركية وندعو واشنطن إلى احترام طهران

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان إيران لن تخضع للضغوط الأميركية، ودعا واشنطن إلى احترام طهران. ولفت الى أن إيران لا تقبل بالتنازل أمام الضغوط وستجبر العالم على أن لا يتكلم معها إلا بلغة الاحترام.
وشدد ظريف على أن الولايات المتحدة هزمت في الدول المجاورة لإيران وسوف تهزم اقتصاديا على المدى الطويل، واعتبر أن أهمية الآلية المالية الأوروبية بالنسبة لإيران تكمن في توسيع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة.
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