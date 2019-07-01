قوى الأمن الداخلي: تنظيم 7061 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أن "ضبط ​مخالفات السرعة​ الزائدة عبر ​الرادارات​، نظمت خلال أسبوع اعتباراً من 24/06/2019لغاية صباح 1/07/2019، 7061 مخالفة ​سرعة زائدة​"، داعية المواطنين الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكترونيWWW.ISF.GOV.LB بغية الإطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.

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