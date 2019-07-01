هونغ كونغ على موعد مع احتجاجات ضخمة في ذكرى تسليمها للصين

يعتزم المحتجون في ​هونغ كونغ​ تنظيم تظاهرات جماهيرية واسعة بالذكرى السنوية 22 لعودتها إلى حكم ​الصين​، وكشف منظمو أحدث ​احتجاجات​ على مشروع قانون محلي يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى ​الحكومة الصينية​ المركزية، أن الغضب من تقاعس السلطات المحلية عن سحب المشروع سيزيد أعداد المحتجين اليوم، وهو يوم عطلة عامة لا تعمل فيها الأسواق المالية ومعظم الشركات.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" عن مصادر قولها إن نحو 5 آلاف من أفراد شرطة ​مكافحة الشغب​ سيكونون مستعدين لمواجهة أي اضطرابات.

وتسببت المظاهرات التي شهدتها هونغ كونغ في الآونة الأخيرة في دمار ممتلكات عامة وخاصة، كما أجبرت الحكومة على إغلاق مكاتبها في عدة مناسبات، وأدت إلى حالة فوضى بسبب إغلاق المتظاهرين الطرق ومحاصرة المقر الرئيسي للشرطة.

وأدى مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم إلى سقوط هونغ كونغ في اضطرابات سياسية، واضطرت الحكومة المحلية لتعليقه، بعد أن شهدت البلاد أضخم وأعنف احتجاجات منذ عشرات السنين.