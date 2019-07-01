عشرة قتلى في تحطم طائرة في تكساس

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واشنطن: قُتل عشرة أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة بمحرّكَين، الأحد، في ولاية تكساس الأميركية، على ما أعلنت السلطات المحلية.
قالت متحدثة باسم سلطات مدينة أديسون، إحدى ضواحي دالاس، لوكالة فرانس برس، إنّ السُلطات الطبّية المحلّية "أكّدت مقتل عشرة أشخاص". وأضافت "لم يُعثَر على ناجين".
وقد فُتح تحقيق لتحديد ظروف تحطّم طائرة "كينغ إير 350". بحسب شبكتَي "سي إن إن" و"سي بي إس نيوز" فإنّ الأمر يتعلق بطائرة خاصة تحطمت لدى الإقلاع من مطار صغير بسبب عطل في أحد المحرّكين.
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