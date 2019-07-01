شكرا لقرائتكم خبر عن "قطر يليكس": 8 توصيات جديدة بشأن انتهاكات تنظيم الحمدين لحقوق قبيلة الغفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن هناك 8 توصيات خرجت من الندوات التى عقدتها قيادات المعارضة القطرية فى هولندا لاستعادة حقوق قبيلة الغفران القطرية من النظام القطرى الحالى.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن هذه التوصيات تمثلت فى تعيين لجنة مستقلة مكلفة ببدء إجراءات واضحة لتحديد وتحديد عدد وملامح جميع أفراد عشيرة غفران، الذين تم تجريدهم من الجنسية منذ عام 1996، وتكليف اللجنة بإجراء مراجعة مستقلة لجميع الحالات التي تم فيها سحب الجنسية، بجانب إعادة الجنسية القطرية إلى جميع الأشخاص الذين حُرموا منها تعسفًا، بناءً على نتائج اللجنة المستقلة، ويجب أن يكون لكل شخص محروم من جنسيته الحق فى محاكمة عادلة، مع حق الاستئناف أمام المحاكم إذا ظلت جنسيته ملغاة.

وأضاف موقع "قطريليكس"، أن من بين التوصيات الاستئناف أمام المحاكم إذا ظلت جنسيته ملغاة، وتوفير تعويض فردى عن الخسائر المالية التى تكبدتها نتيجة السحب التعسفى للجنسية، بما فى ذلك الاعتبار العادل للفرص الضائعة في التعليم والعمل والحياة الأسرية، ونشر أى لائحة أو تعليمات أو مرسوم أو أوامر حكومية أخرى تتعلق بالحفاظ على الجنسية أو سحبها من أفراد عشيرة غفران، حتى إذا تم إلغاؤها، وتعديل قانون الجنسية لعام 2005 لمنع الحرمان التعسفي من الجنسية وضمان الانتصاف وحق الاستئناف لجميع الأشخاص الذين حرموا من جنسيتهم على وجه الخصوص ، حظر الحرمان من الجنسية الذى يؤدى إلى انعدام الجنسية.

كما ضمت التوصيات أيضا مراجعة وتنقيح الحكم الذى يفرض تدابير اجتماعية اقتصادية غير عادلة على من يستعيدون الجنسية، بالإضافة إلى أنه يجب على حكومة قطر التصديق على اتفاقيات 1954 أو اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية لعام 1961.