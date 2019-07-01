شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": لابد من سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من الملفات الشائكة التى تستوجب سرعة فى التنفيذ على أرض الواقع، وأن يتم مراعاة الزيادة السكانية حال اعتمادها.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الانتهاء من المخططات التفصيلية أصبح أمرا ضروريا عقب اعتماد الأحوزة، لوقف النمو العشوائى والبناء المخالف، ومشددا على ضرورة أن يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالأحوزة سواء كانت الإسكان أو الزراعة أو المحليات بشأن المخططات لسرعة الانتهاء منها لوقف النمو العشوائى مع ضرورة مراعاة الزيادة السكانية خاصة فى القرى.

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وأشار وكيل اللجنة، أن البناء المخالف والنمو العشوائى من المفترض أن يكون هناك خطة للقضاء عليهما حاليا سواء من خلال خطة الدولة فى القضاء على العشوائيات أو من خلال حزمة من التشريعات منها التصالح فى بعض المخالفات الذى أقره البرلمان خلال الأيام الماضية، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد المتوقع إقراراه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اعتماد الأحوزة والمخططات التفصيلية من أبرز محاور القضاء على النمو العشوائى.