أوبرا الإسكندرية تختتم موسمها الفني بحفل للغناء العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس الأحد، حفلات الموسم الفني 15 لأوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، بحفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

تضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات فن الزمن الجميل، منها: (العوازل ياما قالوا، يا مسافر وناسي هواك، ع الحلوة والمرة ، ما انحرمش العمر منك، يا حبيبي قولي أخرة جرحي ايه، لغة الزهور) إضافة إلى رائعتي كوكب الشرق أم كلثوم (أمل حياتي، وحب ايه).

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شارك في الحفل نجوم الفرقة ياسمين إبراهيم، مصطفى سعد، وحسناء، وأمير الرفاعي، وعازف التشيلو إسلام خميس.

وتأسست فرقة أوبرا الإسكندرية في الموسم الفني عام 2004، وتضم نجوم الشباب الواعد، وشاركت الفرقة في العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية، ولاقت استحسانًا وإعجابًا كبيرًا من الجمهور.

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