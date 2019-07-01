تقنية جديدة تحول هاتفك الذكي إلى "لاسلكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق تقنية MeshTalk، والتي تتيح لأصحاب الهواتف الذكية الحديثة استعمال أجهزتهم الجوالة كأجهزة لاسلكي تقليدية. ويشتمل البروتوكول على اتصال لامركزي من النهاية إلى النهاية بين العديد من الهواتف الذكية في مسافات تصل إلى 3 كلم.

ومن المتوقع في المناطق الحضرية أو مع الحشود الكبيرة أن تكون التغطية أكبر من ذلك بكثير؛ نظرًا لأنه يتم استعمال الأجهزة الجوالة للمستخدمين الآخرين كمحطة ترحيل، ويتم تطبيق تقنية MeshTalk عن طريق شبكة WLAN لاسلكية موزعة من هاتف جوال، ولن تكون هناك حاجة للمحطات الأساسية كما هو الحال مع الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وأكدت شركة أوبو أن تقنية MeshTalk ليس لها آثار سلبية على بطارية الهاتف الذكي، ومن ضمن سيناريوهات استخدام هذه التقنية أشارت الشركة الصينية، إلى أنه يمكن استعمالها في المناطق التي لا تتوفر بها تغطية لشبكات الاتصالات الهاتفية الجوالة، أو في حالات التحميل الشديد على شبكات الاتصالات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تقنية MeshTalk ستقتصر على هواتف أوبو فقط، ولم يتم الإفصاح عن موعد إطلاق هذه التقنية الجديدة في الهواتف الذكية.​