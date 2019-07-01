بعد توقف 31 عاما.. اليابان تخطط لصيد 227 حوتا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):
استأنفت اليابان رسميًا صيد الحيتان التجاري، اليوم الاثنين، بعد توقف دام 31 عامًا، مع خطط لصيد 227 حوتا هذا العام، وفقًا لما ذكرته الحكومة ونقلته "سكاي نيوز".
وأفادت هيئة مصايد الأسماك في اليابان بأن سفن صيد الحيتان اليابانية ستبحر صباح اليوم الاثنين، أي بعد يوم واحد من انسحاب اليابان رسميُا من اللجنة الدولية لصيد الحيتان.
ويأتي الانسحاب بعد أن رفضت اللجنة الدولية لصيد الحيتان اقتراح اليابان في سبتمبر الماضي استئناف الصيد التجاري لأنواع الحيتان التي يعتقد أنها وفيرة.
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