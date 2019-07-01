اليابان تحذر من فيضانات وانهيارات وسط إجلاء الآلاف

أعلنت السلطات اليابانية أنها أصدرت الأوامر لحوالي 6 آلاف شخص بإخلاء منازلهم، اليوم الإثنين، وذلك مع هطول الأمطار بغزارة جنوبي اليابان.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من الانهيارات الطينية وفيضانات الأنهار في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، حيث من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وأصدرت السلطات أمرًا بإجلاء نحو6 آلاف شخص في مدينة إتشيكيكوشيكينو في إقليم كاجوشيما.

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وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمطار إلى 200 ملليمتر في جنوب كيوشو وأن تصل إلى 100 ملليمتر في شمال كيوشو ومنطقة كانساي وجزيرة شيكوكو بجنوب غربي البلاد بحلول صباح الثلاثاء.

يشار إلى أنه قبل عام، تسببت الأمطار الغزيرة بغربي اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا، وهو أكبر عدد من الوفيات خلال ثلاثة عقود.