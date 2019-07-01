مقتل 4 سوريين في قصف إسرائيلي

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الإثنين، لـ"عدوان" بالصواريخ في محيط دمشق ووسط سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوردت "سانا" في خبر عاجل "ارتقاء أربعة شهداء مدنيين بينهم طفل رضيع جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق وإصابة 21 آخرين بجروح".

وقال مصدر في مركز الرائد الطبي في مدينة صحنايا جنوب غرب العاصمة دمشق، "قتل أربعة أشخاص بينهم طفل رضيع في القصف الإسرائيلي على محيط مدينة صحنايا ووصل 21 جريحاً إلى مركز الرائد ومشفى هشام وأغلب الإصابات نتيجة تحطم زجاج المنازل والمحال التجارية في مدينة صحنايا".

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن المصابين تلقوا العلاج اللازم.

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وتحطم زجاج عشرات المنازل والسيارات في مدينة صحنايا وبلدة جديدة عرطوز جنوب غربي العاصمة دمشق بسبب القصف الصاروخي .

وقال قائد ميداني في القوات الحكومية السورية للوكالة: "إن طائرات إسرائيلية أطلقت أكثر من 7 صواريخ عند منتصف ليل الأحد وتصدت منظومات الدفاع الجوي السوري لها وأسقطت عدداً منها في جنوب غرب العاصمة دمشق، كما استهدفت تلك الطائرات ثلاث نقاط عسكرية بمحافظة حمص هي الفوج 84 التابع للدفاع الجوي السوري وموقعين في منطقتي فيروزة وأم حارتين غرب حمص وأن أكثر من 10 مصابين من القوات الحكومية وصلت إلى مشافي حمص".

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