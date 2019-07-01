مقتل 10 في تحطم طائرة بتكساس

لقي عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأميركية حسب ما صرح مسؤول في مطار أديسون.

وقالت دارسي نوزيل نائب مدير المطائر الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلومتراً شمالي دالاس إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي 350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.

وأضافت أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض، ومن المقرر أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق اليوم محققون من الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل.

وقلت نوزيل إنه لم تتوافر بشكل فوري تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الحادث.

اقرأ أيضاً... تحطم طائرة روسية ومقتل اثنين من أفراد الطاقم