أفغانستان.. سماع دوي انفجار قوي بالحي الدبلوماسي بكابول

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هز انفجار ضخم الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول، الاثنين، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة.

وقال شهود من “رويترز” أن الصوت هز المبنى. وأكد مسؤول الشرطة بكابول وقوع انفجار ولكنه لم يذكر تفاصيل عن طبيعة الانفجار وما إذا كان قد خلّف ضحايا أو تلفيات.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام، نقلتها “فرانس برس”: “وقع انفجار في الساعة 8:55 (4:25 بتوقيت غرينتش) في حي بولي محمود خان في كابول. وسنعطي المزيد من التفاصيل لاحقاً”.

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المصدر: العربية.نت، رويترز