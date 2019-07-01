شمال قبرص: تحطم جسم مشبوه شمالي نيقوسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مسؤول في منطقة شمال قبرص، أن جسما طائرا مجهولا، ربما كان صاروخا، تحطم شمالي العاصمة القبرصية، نيقوسيا، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، دون وقوع إصابات. ويأتي ذلك بعد تقارير عن قصف إسرائيلي لمواقع في سورية، بعد منتصف الليل.
وقال قدرت أوزارساي، وزير خارجية شمال قبرص، التي لا يعترف بها أحد كدولة سوى تركيا، في بيان على "تويتر" إنه "طبقا للمعلومات التي استقيتها من مصادرنا العسكرية، فإن سبب الحادث الذي وقع الليلة لم تكن.. طائرة مروحية أو إحدى مركباتنا المشابهة".
وتابع أوزارساي أن "جنودنا وشرطتنا وفرق الإطفاء يقومون بعمليات فحص في الموقع".
وأضاف أن "النتائج الأولية تشير إلى أن هذا الجسم الذي سبب الانفجار إما طائرة تحمل متفجرات أو متفجرات مباشرة (صاروخ). الكتابة والعلامات الموجودة على الحطام ستسمح لنا بمعرفة ما حدث على وجه الدقة قريبا".
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