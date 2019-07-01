الان تتابع تحذير من خطورة الحفريات الاسرائيلية في القدس المحتلة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:
حذرت الرئاسة الفلسطينية، من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب جراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تم الكشف عنها اليوم والممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت الرئاسة في بيان لها اليوم، بأن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته بالتواصل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، من أجل التحرك لمواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تتصادم مع القانون الدولي، ومع الحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين.
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