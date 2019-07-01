شكرا لقرائتكم وفاة الفنان عزت أبوعوف بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحل عن عالمنا، صباح الاثنين، الفنان المصري عزت أبوعوف عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد صراع كبير مع المرض، حيث توفي داخل أحد المستشفيات بالقاهرة التي مكث بها نحو شهر ونصف الشهر.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قوله، إن الفنان عزت أبوعوف توفاه الله صباح الاثنين، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

يشار إلى أن النجم عزت أبوعوف كان يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، خاصة أنه كان يعاني من تعب في الكبد والقلب.

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وكان أبوعوف ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب" مع النجم تامر حسني.

من جانبه، أعلن إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلاً: "تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير عزت أبوعوف".

وأضاف: "كان نموذجاً للفنان المحترم والخلوق، كان رمزاً من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".