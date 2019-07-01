حواط: مصالحة الجبل من ثوابتنا السياسية اولتعرض لها يوصلنا الى الاسوء

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن " ​مصالحة الجبل​ من ثوابتنا السياسية، التعرض لها والطعن بها ونبش القبور يوصلنا الى الأسوأ وهذا تماما ما حصل اليوم. حذار مصالحة الجبل".

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