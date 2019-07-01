عطالله: اطلاق النار على موكب صالح الغريب كان متعمداً

أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ أن "اطلاق النار على موكب الوزير ​صالح الغريب​ كان متعمداً ومفتعلاً من عناصر ميليشياوية بتحريض مكشوف"، مشيراً إلى انّه "لا يجوز ان تمرّ محاولة اغتيال وزير في ​الحكومة​ مرور الكرام".

وفي حديث صحافي دعا عطالله الى محاسبة وزير التربية ​اكرم شهيب​، مؤكدا ان "​عاليه​ و​الشوف​ ليسا مغلقين امام أحد ولا نقبل أن نأخذ اذناً من احد للدخول اليهما"، معتبرا ان "الاقطاعيات المناطقية والسياسية سقطت، ولم يعد لها من مكان في مرحلة بناء ​الدولة​ والمؤسسات".