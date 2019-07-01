عطالله: اطلاق النار على موكب صالح الغريب كان متعمداً

أكد وزير المهجرين غسان عطالله أن "اطلاق النار على موكب الوزير صالح الغريب كان متعمداً ومفتعلاً من عناصر ميليشياوية بتحريض مكشوف"، مشيراً إلى انّه "لا يجوز ان تمرّ محاولة اغتيال وزير في الحكومة مرور الكرام".
وفي حديث صحافي دعا عطالله الى محاسبة وزير التربية اكرم شهيب، مؤكدا ان "عاليه والشوف ليسا مغلقين امام أحد ولا نقبل أن نأخذ اذناً من احد للدخول اليهما"، معتبرا ان "الاقطاعيات المناطقية والسياسية سقطت، ولم يعد لها من مكان في مرحلة بناء الدولة والمؤسسات".
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