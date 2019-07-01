نقل زوار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عنه تعليقه على ما حصل في الجبل، معتبرا أن "هذا أمر ما كان يجب ان يحصل، بل يجب أن يُعالَج هذا الأمر فوراً".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري حول حادثة الجبل: يجب أن يُعالَج هذا الأمر فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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