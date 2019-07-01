الشيوعي في عاليه: سياسة المحاصصة تجعل من الانقسامات الطائفية تهديدا للسلم الأهلي

دانت قيادة "​الحزب الشيوعي اللبناني​" في ​عاليه​ ​بعبدا​ "الفلتان الأمني الذي جرى اليوم في منطقة الجبل"، مشيرةً الى "أنّنا وإذ نتقدم بالتعزية من عائلات الضحايا، نهيب بأهلنا في بلدات الشحار خاصةً والجبل عامةً عدم الانجرار إلى الزواريب الطائفية والمذهبية وندعو إلى التهدئة والحفاظ على الحوار والحريات السياسية والحريات العامة، والتمسك بالسلم الأهلي".

وفي بيان لها، أشارت ​القيادة​ الى أن "هذه الارتكابات والتحريض واستعمال ​السلاح​ على حساب الوحدة الوطنية ناجمة عن بنية وطبيعة النظام وتفضح هشاشة المصالحة الوطنية، ونحن ندين بشدّة خطاب التحريض المذهبي السائد اليوم من قبل قوى السلطة لتحقيق مكتسبات فئوية على حساب حياة المواطنين اللبنانيين"، لافتةً الى أن "​سياسة​ المحاصصة على قاعدة الاستزلام والتبعية تجعل من الانقسامات الطائفية تهديداً للسلم الأهلي فهذا النظام لا يمكن ان يستمر الا بتأجيج المشاعر المذهبية والمناطقية والتوترات والفلتان الامني والذي شهدنا اليوم احد فصوله".

ولفتت الى "اننا نتوجه الى ​الدولة اللبنانية​ وقواها الأمنية للقيام بواجباتها حرصاً على السلم الأهلي ومناخ حرية العمل الحزبي والسياسي وتقويض الكانتونات الميلشياوية. ونحن إذ نتمنّى الشفاء العاجل لجميع الجرحى، وندعو إلى تقديم جميع المرتكبين إلى ​القضاء​. كما ندعو إلى التوحد ضد الطائفية والمذهبية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يصوغها على طاولة واحدة أرباب السلطة مجتمعين، لأنّ الخلاص من الاحتقان والفتنة الدائمة لا يكون إلّا بالخلاص من هذا النظام نفسه".