الريس: الخطاب الاستفزازي هو الذي أوصلنا الى ما نحن عليه

اشار المفوض الاعلامي في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ​رامي الريس​ إلى أن "الخطاب الاستفزازي هو الذي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، فيما حرص رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ في الفترة الماضية على رأب الصدع وتهدئة الاجواء، وحاول منع وصول الامور الى الفتنة".

وأكد الريس أن "ليس هناك من صدام للحزب الاشتراكي مع ​الجيش اللبناني​، ودعمنا معروف للمؤسسة العسكرية ودورها، وإننا نجري كافة ​الاتصالات​ اللازمة لتهدئة الاجواء".