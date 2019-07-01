شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شروط يجب توافرها فى المتقدمين للقيد بنقابة الإعلاميين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددا من الشروط لقيد المتقدمين المصريين وكذلك استخراج تصاريح مزاولة المهنة. وجاءت شروط القيد كالتالى: - أن يكون المتقدم مصريا. - أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة. - أن يكون حاصلا على مؤهل عال. - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة Advertisements - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية - ألا يكون سبق إدانته لارتكابه إحدى الجرائم ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطا إعلاميا وفقًا للتعريف الوارد بالقانون فى إحدى التخصصات الستة التالية "مذيع - مقدم برامج - مخرج - معد - محرر - مراسل". - رابطة قانونية طبقا لنصوص القانون "عقد برقم تأمينى". - المتقدم لطلب العضوية ولَم يمض سنتين فى أحد التخصصات الستة السابقة يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين وفقًا لنصوص القانون. - إقرار بمسئولية المتقدم لطلب العضوية يفيد صحة المستندات المقدمة منه ومسئوليته عنها.

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