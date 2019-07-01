شكرا لقرائتكم خبر عن "فى 5 نقاط".. تعرف على تشكيل الجهاز القومى لتنظيم الموارد الإحيائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، إنشاء جهاز قومى لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية، بدلاً من كونها هيئة أو لجنة، واستقرت على تشكيل الجهاز ليتكون من 25 عضواً.

ويعد مجلس إدارة الجهاز، السلطة العليا على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسية العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها وفى إطار الخطة القومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يترأس الجهاز وزير البيئة ويضم فى عضويته الرئيس التنفيذى للجهاز.

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-10 ممثلين عن وزارات (البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التجارة والصناعة، الخارجية، التنمية المحلية، العدل، الدفاع والإنتاح الحربى، الثقافة).

- 8 ممثلين عن المجتمعات المحلية.

- 5 أعضاء مستقلين من ذوية الخبرة فى مجال الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية من خارج الجهاز الإدارى.