كفر قاسم: مقتل رجل بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل رجل (62 عاما) في كفر قاسم في جريمة إطلاق نار فجر اليوم، الإثنين، بينما كان يتواجد في مصنعه في البلدة.

وأفاد بيان للشرطة بأنه في أعقاب بلاغ عن إصابة الرجل بأعيرة نارية، حضرت قوة من الشرطة والإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى بيلينسون، حيث جرى الإعلان عن وفاته متأثرا بجروحه، صباح اليوم.

وقالت الشرطة في بيان إنها تدقق في ملابسات الجريمة.