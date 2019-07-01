حالة الطقس: أجواء صيفية عادية نهارا وباردة نسبيا ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، صيفياً عادياً خلال ساعات النهار وبارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلاً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار، وبارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار، وبارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.