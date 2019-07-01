مقتل 8 قياديين بالقاعدة في قصف بريف حلب

قتل 8 قياديين في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، الأحد، في قصف صاروخي لم يعرف مصدره بريف حلب شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن 6 من القتلى يحملون جنسيات مختلفة؛ منهم اثنان تونسية، وواحد مصرية، واثنان جزائرية، بينما السادس سوري، في قصف صاروخي استهدف اجتماعاً في ضاحية ريف المهندسين في ريف حلب الغربي" المحاذي لإدلب.

ولم يتمكن المرصد من تحديد مصدر القصف وما إذا كان جوياً، مشيراً إلى أنه "لا يعلم إذا ما كان شنه التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) أو روسيا".

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وتنظيم حراس الدين ينشط في منطقة إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية.

وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها التي تؤوي نحو 3 ملايين نسمة لتصعيد عسكري منذ شهرين، وتستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والتنظيمات الأخرى المنتشرة في المنطقة.

ومنذ تشكيله في عام 2014 استهدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن أيضاً قياديين إرهابيين في منطقة إدلب، إلا أن الأمر تراجع بشكل كبير منذ عام 2017.

وتأسس تنظيم "حراس الدين" في فبراير/شباط عام 2018، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 عنصر في صفوفه بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد.