التموين : رغيف الخبز سيظل بـ5 قروش والسعر ليس له علاقة بالمنظومة الجديدة

كتب مدحت وهبة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الخبز المدعم سيظل ثابت بـ 5 قروش للمواطن، وأن الوزارة تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز حتى يظل ثابت دون زيادة، وأنه فى حالة تطبيق المنظومة الجديدة، سيظل أيضا للمواطن بـ5 قروش، وأن أى دراسة حول المنظومة الجديدة يأتى فى إطار وضع اليات لمنظومة تصنيع الخبز وبما يضمن حقوق المواطن .
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر الدقيق لكافة أصحاب المخابز بمختلف المحافظات، وأن سعر الرغيف سيظل ثابت بـ5 قروش للمواطن فى حالة إعادة تكلفة إنتاج الخبز...
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