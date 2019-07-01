مقتل ٤ مدنيين وجرح 21 آخرين بقصف إسرائيلي من الاجواء اللبنانية على سوريا

افادت وكالة "سانا" السورية بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت بعد منتصف الليل ل​صواريخ​ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق مما أدى مقتل 4 مدنيين وجرح 21 آخرين"، مشيرة الى انه "نتيجة الضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص".

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