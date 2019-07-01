ذبيان: نأسف لسقوط ضحايا من أبناء الجبل وندعو للإنصات الى لغة العقل والحكمة

أعرب رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا من أبناء هذا الجبل الأشم المعروف بوقفات أبنائه المشرفة، والمؤسف أنهم ضحايا الإحتقان السياسي الذي يعيش ​لبنان​ تحت وطأته والذي ترجم اليوم بهذا الحادث الدموي المؤسف، ما أعادنا الى زمن الحرب الأهلية التي من المفترض أنها تعلمنا منها الدورس والعبر".

وفي بيان له، دعا ذبيان الى "بسط سلطة وهيبة ​الجيش اللبناني​ وسائر ​القوى الأمنية​"، مؤكداً أن "لبنان بمناطقه وجغرافيته ليس حكراً على أحد، والخلاف في ال​سياسة​ لا يفسد الشراكة في الوطن، ولا يستدعي إقامة المتاريس وسفك الدماء واستعادة لغة وزمن الحرب المقيتة".

ودعا جميع القوى السياسية لـ"الإنصات الى لغة العقل والحكمة في التفكير والسلوك، بعيدا عن منطق النعرات والتحريض الذي لن يؤدي الى الى نتائج مؤسفة ومشابهة لما حصل اليوم وهذا ما لا نتمناه، كما نراهن على دور القضاء في كشف ملابسات ما حصل، لأنه يشكل تهديداً للسلم الأهلي وللبنان الهوية والوطن".