افادت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الاوسط" بأن "الإتصالات التي اجراها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مساء أمس تركزت على ضرورة تطويق الإشكال الحاصل في الجبل، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتهدئة التوتر والحفاظ على الاستقرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للشرق الاوسط: إتصالات الحريري تركزت على ضرورة تطويق الإشكال بالجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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