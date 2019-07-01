الحاج حسن: ما حدث في قبرشمون اليوم أمر مؤسف وحساس ودقيق

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، على أن ما حدث في قبرشون اليوم أمر مؤسف وحساس ودقيق، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تبادر كل القوى إلى التهدئة وضبط الأمور والمعالجة، خصوصاً أن لبنان لا يحتاج إلى تدهور أمني على الإطلاق.
وفي حين أكد الحاج حسن على أن المعالجة يجب أن تكون بالحكمة وبتحديد المسؤوليات، اعتبر أن كل القوى ليس لديها مصلحة في أخذ البلاد إلى هذا المكان.
من ناحية أخرى، لفت الحاج حسن إلى أن البنود التي اعترض عليها وزراء "حزب الله" في مجلس الوزراء يعترض عليها نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" في لجنة المال والموازنة اليوم، موضحاً أن سبب عدم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام سابقاً أن الحزب لك يكن يريد أنه يعرقل إقرار الموازنة في الحكومة.
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