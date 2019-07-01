علق رئيس لجنة المال والموازنة أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان على الاشكال الذي وقع في قبرشمون، قائلا "ما جرى اليوم غير سهل ونحن دورنا ودور الاعلام اعطاء الناس صورة حضارية وايجابية"، مشيراً إلى أن "الجبل ولبنان وبيروت والبقاع لجميع اللبنانيين وبيت الجميع ولم يدخل أي أحد منزل أي أحد".
وفي حديث تلفزيوني، لفت كنعان إلى "إنني أعزي بضحايا حادثة الجبل واتمنى السلامة للجرحى والجبل واي كلام سياسي يجب ان لا يؤدي الى ما رأيناه ولا يجوز ان يكون الاستقرار متوقّفاً على كلمة والمطلوب ان نتقبّل اراء بعضنا وأن لا يكون كل طرف على سلاحه"، مشيراً إلى "أنني اضع حادثة اليوم أمام القضاء وعلى القوى السياسية الاحتكام للدولة وان تقدّم النموذج للناس ولا تغذي الغرائز".
وعن الموازنة، أشار كنعان إلى أنه "من المفتوض أن يتم الانتهاء من جلسات اجنة المال والموازنة هذا الاسبةع أي لدينا جلستين بعد قبل الجلسة الختامية والجلسة العامة لاقرار الموازنة يحددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويجب ان لا تتأخر عن الأسبوع ما بعد المقبل خصوصاً اننا سننهي الاعتمادات غداً وتبقى جلسة للمواد المعلقة ارفع بعدها تقريري لبري".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: الجلسة العامة لاقرار الموازنة يحددها بري ويجب ان لا تتأخر عن الأسبوع ما بعد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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