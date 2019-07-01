شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجسس القوات التركية بالدوحة على تحركات النظام القطرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية، الدور الذى تقوم به القوات التركية داخل الأراضى القطرية، موضحة أن القوات التركية المنتشرة فى الدوحة، بالتجسس على تميم بن حمد أمير قطر وحكومته، ومراقبة التطورات الدبلوماسية والسياسية فى قطر بشكل يومى، وإبلاغ تفاصيلها فى تقارير يومية تصل لمقر القيادة العسكرية التركية من خلال قناة اتصال آمنة.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن وحدة القوات البرية التركية المتمركزة في الدوحة راقبت التطورات اليومية في قطر، وأرسلت تقارير إلى تركيا، وتم توقيع التقرير بتاريخ 14 يوليو 2016، من قبل الرائد "مراد إير" وتم تمريره من قبل المقدم "علي شاكان"، و تضمن التقرير مقتطفات من مقابلة مع السفير الفرنسي في قطر، إريك شيفالييه، الذي عمل على توفير عدد من الشركات الفرنسية العاملة في الدولة الخليجية الصغيرة، وتطوير آفاق جديدة للنفط، كما ساهم فى إنشاء مدرسة فرنسية فى قطر وزيادة حجم التجارة.

وأوضح موقع قطريليكس، أن التقرير غطى اتفاقية بين جامعة "مانشستر متروبوليتان" والسلطات القطرية لإرسال طلاب في أكاديمية الشرطة إلى المملكة المتحدة لحضور دورة تدريبية في اللغة، كما طلب القادة من مقر القيادة العسكرية الحصول على إذن من المسؤولين القطريين لمواصلة العمل على تأسيس وجود دائم للقوات التركية في الدولة الخليجية، وتم الإبلاغ عن الروتين اليومي للقوات القطرية المتمركزة فى القاعدة، مثل التدريبات العسكرية والاجتماعات، وتم التواصل من خلال وحدة اتصالات آمنة.