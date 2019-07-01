شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": الموازنة الجديدة لم تمس فئات محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة رغم الظروف الاقتصادية والعمل على الإصلاح الاقتصادى إلا أنها حرصت على عدم المساس بما يصل لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن إجمالى دعم السلع التموينية بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020 وصل لـ "89 مليارا" ، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع اسعار المستلزمات إلا أن رغيف العيش ظل بـ 5 قروش فقط.

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وشدد وكيل مجلس النواب أن كميات القمح المطلوب توفيرها والتى تصل لنحو 9,500 مليون طن منها كمية 8,791 مليون طن قمح لتوفير نحو 87,4 مليار رغيف بالإضافة إلى 709 ألف طن قمح لدقيق المستودعات ليكون عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات ، لـ70,618 مليون فرد ، منهم 65,918 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، لتصل تكلفته ل 48 مليون جنيه ويصل حجم التكلفه الحقيقيه الذى تتحمله الدوله للرغيف الواحد 65 قروش .

يذكر أنه قد بلغ عدد المستحقين بمنظومة دعم السلع التموينية وفقا لمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية الجديدة، 62 مليون مستحق للتموين بدلا من 70 مليون مستحق بالعام الماضى ويبلغ عدد بطاقات التموين 16 مليون بطاقة بدلا من 20 مليون.