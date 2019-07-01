شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يطالب بآلية لتوزيع المقننات المائية على المزارعين بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة بطلب إحاطة حول آلية توزيع المقننات المائية والآلية التى يتم بناء عليها توزيع المقنن المائى على المزارعين فى المواسم الزراعية المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك عددا من الترع لا تصل المياه إلى النهايات مما يشكل أزمة ومشكلة للمزارعين فى هذه المناطق وفى بعض الأوقات تتعرض محاصيلهم للموت، فى الوقت الذذى توجد ترع ومجارى وقنوات مائية تعمل بكامل طاقتها.

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وطالب عضو مجلس النواب، بعرض آليات الوزارى التى بناء عليها يتم توزيع المقننات المائية على المزراعين، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى للوقوف على طبيعة المحصاصيل المزروعة فى كل منطقة واحتياجات المياه فى كل منطقة وفقا لتوجيهات الوزارة حتى لا يكون هناك زراعات بالمخالفة للقرارات وبناء عليه يتم توزيع المقنن المائى ومتابعة وصول المياه للنهايات للحفاظ على المحاصيل الزراعية وحماية الأراضى من البوار.