محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، الحكم على خفير في اتهامه بقتل سائق دراجة نارية بأوسيم لسرقته. وأحالت المحكمة المنعقدة بالتحمع الخامس، أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي في الجلسة السابقة لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "أ.م"، محبوس، 25 سنة، خفير، بقتل "ع.ع" عمدا مع سبق الأصرار، بأن أعد سلاحا ناريا "فرد خرطوش" غاية ارتكاب سرقة، فاستوقف المجني عليه، والذي لاح له مستقلا دراجته البخارية فطلب أن يقله إلى مكان بعيد وعندئذ استوقفه وأبرز من طيات ملابسه سلاحه وأطلقه غدرا فى ظهره قاصدا قتله فحقق مراده، بإحداث إصابته التى أودت بحياته وقام بسرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الجنايات تصدر حكمها على خفير متهم بقتل شاب في أوسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.